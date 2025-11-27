Cocktails e paella | al Manzoni si degustano cibo e letteratura

“Portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzetto di madeleine. Ma nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di biscotto toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario”. Così, Marcel Proust esprime come il buon cibo – nel caso specifico l’amata madeleine, ma valevole per tutte le gustose vivande – sia una infinita fonte di emozioni. Ovviamente, non c’era bisogno di scomodare Proust per sapere quanto l’arte del nutrirsi possa essere piacevole e deliziosa, ma sicuramente, scoprire alcuni segreti e contributi che il cibo ha regalato, o appreso dal cinema, dalla letteratura, e dal teatro è un arricchimento non solo per la mente, ma anche per il palato. 🔗 Leggi su Panorama.it

