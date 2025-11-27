Cobolli accoglienza da star alle Maldive | il cartello per celebrare la Coppa Davis

(Adnkronos) – Flavio Cobolli arriva alle Maldive per godersi le vacanze dopo il trionfo in Coppa Davis e viene accolto da superstar. Il tennista azzurro, protagonista del trionfo della nazionale di capitan Filippo Volandri, è stato accolto in spiaggia con un cartello celebrativo: "Campione del Mondo 2025 – Welcome Flavio Cobolli". Un benvenuto speciale, un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

