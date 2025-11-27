Cna indica la via alla Piana | Basta con i campanilismi

Una linea unitaria per la Piana che eviti i paradossi di questioni trattate in maniera diversa a distanza di pochi chilometri e anche, magari, con una tariffazione e tassazione completamente differente. Una richiesta pressante quella che CNA Piana fiorentina ha rivolto a tre sindaci dei Comuni dell’area riuniti a cena, due sere fa, insieme a una delegazione di imprenditori. Presenti, accanto al presidente di CNA Piana Fiorentina Massimo Cerbai, la vicesindaca di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani e il presidente di CNA Firenze Metropolitana Francesco Amerighi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cna indica la via alla Piana: "Basta con i campanilismi"

