CMcom – Palladino | All’Atalanta serviva solo un po’ d’entusiasmo faremo grandi cose

Dopo un primo tempo teso e in bilico, nella ripresa l'Atalanta fa tre gol all'Eintracht Francoforte e vince in scioltezza la quinta partita di Champions League della stagione. Nel giorno del suo debutto europeo da nuovo allenatore nerazzurro, Raffaele Palladino conquista il terzo successo salendo a dieci punti grazie alle reti di Lookman, Ederson e De Ketelaere. A tre giornate dalla fine della League Phase l'Atalanta è in piena qualificazione playoff e nella prossima partita contro il Chelsea di Enzo Maresca cercherà i tre punti per provare ad entrare nelle prime otto e saltare un turno.