Clochard laureata a 60 anni oggi primo colloquio di lavoro per Alessia | Difficile dormire sul marciapiede a questa età

Arezzo, 27 novembre 2025 – Centro per l’impiego. Se la speranza ha un nome, quella di Alessia porta questo. L’appuntamento negli uffici di Arezzo è per stamani. “Ci hanno detto che c’è la possibilità di assunzione in una villa. Come casieri. Non abbiamo dettagli e vedremo se l’offerta di lavoro è per tutti e due oppure solo per me o per Moreno. Sarebbe ideale perché il mio compagno ha già fatto esperienza nella cura del verde e nel giardinaggio”. Per Alessia si riapre la fase delle speranze. La fase della speranza: “Sono laureata, disponibile a fare qualsiasi lavoro”. “Sono contenta di questa nuova possibilità e spero che diventi una cosa concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

