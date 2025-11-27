Clochard laureata a 60 anni oggi primo colloquio di lavoro per Alessia | Difficile dormire sul marciapiede a questa età
Arezzo, 27 novembre 2025 – Centro per l’impiego. Se la speranza ha un nome, quella di Alessia porta questo. L’appuntamento negli uffici di Arezzo è per stamani. “Ci hanno detto che c’è la possibilità di assunzione in una villa. Come casieri. Non abbiamo dettagli e vedremo se l’offerta di lavoro è per tutti e due oppure solo per me o per Moreno. Sarebbe ideale perché il mio compagno ha già fatto esperienza nella cura del verde e nel giardinaggio”. Per Alessia si riapre la fase delle speranze. La fase della speranza: “Sono laureata, disponibile a fare qualsiasi lavoro”. “Sono contenta di questa nuova possibilità e spero che diventi una cosa concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Clochard (laureata) a 60 anni, oggi primo colloquio di lavoro per Alessia: “Difficile dormire sul marciapiede a questa età” - Corsa alla solidarietà da tutta Italia ma nessuna soluzione all’orizzonte. Si legge su lanazione.it
Vita di Elena, da laureata a senzatetto: “Travolta da offerte di lavoro, riparto a 59 anni. E mi sposo“ - Arezzo, 19 ottobre 2025 – Elena, 59 anni, con una laurea in pedagogia, vive per strada ad Arezzo da 4 mesi con il suo compagno, sopravvivendo con la sua pensione di 346 euro al mese. Segnala lanazione.it
«Ho 59 anni, sono laureata e dormo per strada: non trovo lavoro, ho una pensione da 346 euro al mese, di notte mi rubano tutto» - «Sono stata ospitata prima dalle suore ma i posti letto erano a “tempo” e non ci sono ... Come scrive corriereadriatico.it