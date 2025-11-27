Clizia Incorvaia commossa | Sarà un Natale diverso il primo senza Eleonora Giorgi

(Adnkronos) – "Sarà un natale diverso, il primo senza mia suocera". Così Clizia Incorvaia ospite oggi a La volta buona ha ricordato Eleonora Giorgi, l'attrice scomparsa lo scorso marzo dopo la battaglia contro un tumore al pancreas.  "È una ferita ancora aperta e rimarrà sempre così", ha raccontato l'influencer, spiegando di voler onorare la sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

