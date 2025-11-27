Clizia Incorvaia commossa | Sarà un Natale diverso il primo senza Eleonora Giorgi
(Adnkronos) – "Sarà un natale diverso, il primo senza mia suocera". Così Clizia Incorvaia ospite oggi a La volta buona ha ricordato Eleonora Giorgi, l'attrice scomparsa lo scorso marzo dopo la battaglia contro un tumore al pancreas. "È una ferita ancora aperta e rimarrà sempre così", ha raccontato l'influencer, spiegando di voler onorare la sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Prima di morire, l'attrice ha preparato pacchetti e lettere per ogni Natale del piccolo Gabriele: il racconto commovente di Clizia Incorvaia - facebook.com Vai su Facebook
“Non ho mai fatto ricorso alla chirurgia estetica”. Clizia Incorvaia a #LVB Vai su X
Clizia Incorvaia in lacrime, il dolore per il primo Natale senza Eleonora Giorgi: “Ho organizzato tutto” - A "La Volta Buona" Clizia Incorvaia si commuove ricordando Eleonora Giorgi e svela come affronterà il primo Natale senza di lei. Lo riporta donnaglamour.it
Clizia Incorvaia commossa: "Sarà un Natale diverso, il primo senza Eleonora Giorgi" - Così Clizia Incorvaia ospite oggi a La volta buona ha ricordato Eleonora Giorgi, l'attrice scomparsa lo scorso marzo dopo la battaglia contro un ... Riporta adnkronos.com
Clizia Incorvaia racconta il commovente gesto che Eleonora Giorgi ha fatto per il nipotino Gabriele prima di morire - Clizia Incorvaia racconta il commovente gesto che Eleonora Giorgi ha fatto per il nipotino Gabriele prima di morire. Riporta isaechia.it