Clementi e la legge elettorale | Cambiarla si può a certe condizioni

Ordinario di Diritto pubblico italiano e comparato alla Sapienza di Roma ed esperto di sistemi elettorali e forme di governo, il cellulare del professor Francesco Clementi in questi giorni è tornato a trillare. La maggioranza vuol cambiare la legge con cui si voterà alle Politiche, l'opposizione, che prima era possibilista, ora intravede un certo successo e invece vuol star ferma. E noi giornalisti, professore, ricominciamo a compulsare i giuristi come lei. Ma da dove nasce questa nuova spinta a cambiare il Rosatellum? "L'esito delle ultime votazioni ha riportato l'attenzione sul rapporto tra eletti ed elettori".

