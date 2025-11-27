Classifica Juve Primavera Youth League | la situazione aggiornata a una giornata dal termine della League Phase

Classifica Juve Primavera Youth League: i bianconeri hanno 4 punti e per la qualificazione serve battere il Pafos sperando negli incastri altrui. La situazione della Juve Primavera nella League Phase della UEFA Youth League si è fatta decisamente complicata. A una sola giornata dal termine della prima fase, la classifica non sorride ai giovani bianconeri guidati da Padoin. Il cammino europeo ha fruttato finora un bottino magro: la squadra ha raccolto soltanto 4 punti dopo cinque giornate, un ruolino di marcia che la relega nelle zone basse della graduatoria unica e mette a serio rischio il prosieguo dell’avventura continentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica Juve Primavera Youth League: la situazione aggiornata a una giornata dal termine della League Phase

Altri contenuti sullo stesso argomento

La classifica aggiornata della Champions League e la posizione della Juventus dopo le gare di oggi, 26 novembre ? - facebook.com Vai su Facebook

La classifica attuale della SerieA , con la #Roma 1^e la #Juve 7^fuori dalla zona Champions, preceduta anche da #Bologna e #Como mette in crisi i commentatori e le paytv, che se da una parte non possono fare a meno degli abbonati della Vecchia Signora, Vai su X

Bodo Glimt-Juventus Primavera Youth League 2-6: prima vittoria europea per i bianconeri, la partita - La Juventus Primavera di Simone Padoin ha vinto agilmente contro il Bodo Glimt nella partita valida per la quinta giornata di Youth League. Segnala ilbianconero.com

Diretta/ Bodo Glimt Juventus Primavera (risultato finale 2-6): è goleada! (Youth League, 25 novembre 2025) - 6: i giovani bianconeri dilagano e si prendono la prima vittoria in Youth League. Riporta ilsussidiario.net

Pagina 0 | Youth League, Bodo Glimt-Juventus Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming - Juventus Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming ... Lo riporta tuttosport.com