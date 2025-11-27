Marco Odermatt mette subito le cose in chiaro e vince anche il superG di Copper Mountain in occasione della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il fenomeno svizzero centra dunque il secondo successo di fila su due gare disputate (non ha preso parte agli slalom) dopo il trionfo nel gigante inaugurale di Soelden, confermandosi il favorito principale in ottica classifica generale. Il 28enne elvetico va a caccia della quinta Sfera di Cristallo consecutiva dopo aver primeggiato nelle ultime due stagioni di seguito in ben tre graduatorie di specialità. Con questo risultato, Odermatt è balzato al comando della Coppa del Mondo con un margine di 58 punti sul norvegese Atle Lie McGrath (oggi 12° in supergigante sulle nevi americane) e di 60 sullo slalomista francese Paco Rassat. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt balza in testa, risale anche McGrath