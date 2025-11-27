Civitanova il Tar boccia il Comune sulla variante Costamartina La rivincita di Ercoli

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civitanova Marche (Macerata), 27 novembre  2025 –  Variante di Costamartina, il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla Immobiliare Cristallo e dovrà tornare in consiglio comunale il progetto bocciato nel novembre del 2024 dal consiglio comunale. I giudici chiedono che l’atto venga messo all’ordine del giorno tempestivamente il contenuto della sentenza è un giudizio molto pesante sull’iter tenuto dall’amministrazione. Il verdetto riguarda il ricorso contro il Comune di Civitanova, la provincia di Macerata e il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani. La società della famiglia Ercoli ottiene tutto quello che aveva chiesto e la variante dovrà essere riportata in aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

civitanova il tar boccia il comune sulla variante costamartina la rivincita di ercoli

© Ilrestodelcarlino.it - Civitanova, il Tar boccia il Comune sulla variante Costamartina. La rivincita di Ercoli

Altre letture consigliate

civitanova tar boccia comuneCivitanova, il Tar boccia il Comune sulla variante Costamartina. La rivincita di Ercoli - Civitanova Marche (Macerata), 27 novembre 2025 – Variante di Costamartina, il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla Immobiliare Cristallo e dovrà tornare in consiglio comunale il progetto bocciat ... Da ilrestodelcarlino.it

Uso turistico del lago Capodacqua, Tar boccia Parco e Comune - Il Tar boccia l'operato del Parco nazionale del Gran Sasso e del Comune di Capestrano (L'Aquila) annullando il nulla osta e le autorizzazioni per l'uso turistico con navigazione del laghetto di ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Civitanova Tar Boccia Comune