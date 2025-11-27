Civitanova il Tar boccia il Comune sulla variante Costamartina La rivincita di Ercoli
Civitanova Marche (Macerata), 27 novembre 2025 – Variante di Costamartina, il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla Immobiliare Cristallo e dovrà tornare in consiglio comunale il progetto bocciato nel novembre del 2024 dal consiglio comunale. I giudici chiedono che l’atto venga messo all’ordine del giorno tempestivamente il contenuto della sentenza è un giudizio molto pesante sull’iter tenuto dall’amministrazione. Il verdetto riguarda il ricorso contro il Comune di Civitanova, la provincia di Macerata e il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani. La società della famiglia Ercoli ottiene tutto quello che aveva chiesto e la variante dovrà essere riportata in aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
