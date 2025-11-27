Cittadinanza onoraria al magistrato Nicola Graziano
Cittadinanza onoraria al magistrato e Presidente Nazionale UNICEF Nicola Graziano, in riconoscimento del suo impegno a tutela dei minori e nella promozione dei diritti dell’infanzia. E’ quella che sarà conferita dal sindaco di Cesa Enzo Guida nel corso della “Marcia dei Diritti – Se vogliamo la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
? Chieti, la Giunta propone la cittadinanza onoraria a monsignor Bruno Forte ? La decisione della Giunta La Giunta Comunale di Chieti ha approvato la proposta di delibera per conferire la cittadinanza onoraria all’arcivescovo metropolita della diocesi Chi - facebook.com Vai su Facebook
Torino, il Pd scarica il M5s sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Naufraga la mozione in consiglio comunale. Gli esponenti dem ritirano le firme Vai su X
Cittadinanza onoraria al magistrato Nicola Graziano - Il riconoscimento voluto dal sindaco di Cesa al presidente nazionale Unicef nella Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza ... Lo riporta casertanews.it
No alla cittadinanza onoraria a Albanese: "Ora un nuovo nome" - Salta l’assegnazione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la relatrice dell’Onu sui territori palestinesi, da parte della città di Russi. ilrestodelcarlino.it scrive
Cittadinanza onoraria. Feltre ’revoca’ Mussolini. Decisivo il voto di FdI - Belluno, il consigliere meloniano: "Non volevo creare bagarre in maggioranza". quotidiano.net scrive