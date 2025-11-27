Cittadinanza onoraria al magistrato Nicola Graziano

Cittadinanza onoraria al magistrato e Presidente Nazionale UNICEF Nicola Graziano, in riconoscimento del suo impegno a tutela dei minori e nella promozione dei diritti dell’infanzia. E’ quella che sarà conferita dal sindaco di Cesa Enzo Guida nel corso della “Marcia dei Diritti – Se vogliamo la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

