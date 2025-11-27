Cittadinanza agli oriundi residenze false per ottenere il passaporto italiano | 6 denunciati tra loro amministratori e dipendenti comunali
UDINE - Dopo quasi un anno di indagini mirate, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Udine, dottor Giorgio Milillo, i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
News recenti che potrebbero piacerti
CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO Tutta la cittadinanza è invitata alla tradizionale cerimonia dedicata agli studenti meritevoli, un momento di riconoscimento dell’impegno, della costanza e del talento dei nostri giovani. Venerdì 28 n - facebook.com Vai su Facebook
Cittadinanza agli oriundi, residenze false per ottenere il passaporto italiano: 6 denunciati, tra loro amministratori e dipendenti comunali - Dopo quasi un anno di indagini mirate, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Udine, dottor Giorgio Milillo, i carabinieri della stazione di Moggio Udinese ... Scrive ilgazzettino.it
Cittadinanza italiana indebita a Moggio Udinese: sei denunce - Ottantaquattro cittadini brasiliani avrebbero ottenuto lo status grazie a residenze fittizie. Secondo rainews.it
CITTADINANZA | Farnesina, nuove regole per favorire il ritorno degli oriundi in Italia - Ok agli ingressi fuori quota per gli oriundi discendenti da cittadini italiani provenienti da Argentina, Brasile ... Riporta italiachiamaitalia.it