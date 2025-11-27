Cittadinanza agli oriundi residenze false per ottenere il passaporto italiano | 6 denunciati tra loro amministratori e dipendenti comunali Giro d' affari da oltre 500mila euro

UDINE - Dopo quasi un anno di indagini mirate, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Udine, dottor Giorgio Milillo, i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Cittadinanza agli oriundi, residenze false per ottenere il passaporto italiano: 6 denunciati, tra loro amministratori e dipendenti comunali. Giro d'affari da oltre 500mila euro

Dopo quasi un anno di indagini mirate, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Udine, dottor Giorgio Milillo, i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno denunciato sei persone per cittadinanza italiana ottenuta tramite residenze false. Ottantaquattro cittadini brasiliani avrebbero ottenuto lo status grazie a residenze fittizie.

