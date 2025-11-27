Cisgiordania bambini palestinesi piangono e faticano a respirare dopo lancio lacrimogeni vicino a asilo da parte di coloni israeliani - VIDEO
Video da Al-Rashayida mostra bambini palestinesi in lacrime dopo gas lacrimogeni esplosi vicino a un asilo; ong e autorità palestinesi denunciano gravi rischi per i minori Nel villaggio di Al-Rashayida, a est di Betlemme, in Cisgiordania, i coloni israeliani hanno lanciato gas lacrimogeni nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
