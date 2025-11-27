Cisgiordania a Jenin agenti della polizia israeliana uccidono due palestinesi inermi Poi piazzano la serranda sui cadaveri – Il video

Open.online | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due agenti della polizia di frontiera israeliana sono stati filmati mentre uccidevano a sangue freddo due palestinesi inermiJenin, in Cisgiordania. Il video è stato diffuso dalle emittente egiziana Al-Raid ed è stato riportato anche dal quotidiano israeliano Haaretz. Le armi puntate, gli spari e poi la serranda sui cadaveri. Nel video, ripreso molto probabilmente con un telefono cellulare, ci sono due civili palestinesi, seduti a terra e con le mani alzate. Gli agenti israeliani li fanno alzare e li costringono a rientrare in un edificio passando sotto una serranda parzialmente alzata. Appena i due si abbassano, gli agenti sparano, uccidendoli. 🔗 Leggi su Open.online

