Cinzia Paolini e Rocco lasciano UeD ma Gianni e Tina li deridono Barbara esagera

Tutto.tv | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Uomini e Donne è andata finalmente in onda l’uscita di scena di Cinzia Paolini e Rocco. Dopo essere stati ignorati per diverse puntate, quest’oggi Maria De Filippi li ha chiamati a centro studio lasciando tutti spiazzati. Durante tale blocco, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno dato luogo ad un vero e proprio show contro i due protagonisti. Gli opinionisti, però, non sono stati gli unici a dare di matto nella messa in onda odierna. Anche Barbara De Santi è stata piuttosto perentoria. Tina Cipollari fa uno show contro i vigili, Barbara De Santi stanca tutti a UeD. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Ciro Solimeno, sul quale sono emerse delle pesanti segnalazioni, il quale ha conosciuto le prime corteggiatrici. 🔗 Leggi su Tutto.tv

cinzia paolini e rocco lasciano ued ma gianni e tina li deridono barbara esagera

© Tutto.tv - Cinzia Paolini e Rocco lasciano UeD, ma Gianni e Tina li deridono, Barbara esagera

Leggi anche questi approfondimenti

cinzia paolini rocco lascianoChi sono Cinzia Paolini e Rocco Bruno di Uomini e Donne/ Lasciano il programma tra le polemiche - Tutto su Cinzia Paolini e Rocco Bruno, dama e cavaliere del trono over di Uomini e Donne che lasciano il programma insieme. ilsussidiario.net scrive

cinzia paolini rocco lascianoCinzia Paolini e Rocco Bruno si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ “Dopo un litigio…” - Cos'è successo tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno dopo l'addio a Uomini e Donne? Secondo ilsussidiario.net

cinzia paolini rocco lascianoUomini e Donne, Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono lasciati? Le ultime indiscrezioni - Cosa è successo tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cinzia Paolini Rocco Lasciano