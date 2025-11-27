Cinzia Paolini e Rocco lasciano UeD ma Gianni e Tina li deridono Barbara esagera

Oggi a Uomini e Donne è andata finalmente in onda l’uscita di scena di Cinzia Paolini e Rocco. Dopo essere stati ignorati per diverse puntate, quest’oggi Maria De Filippi li ha chiamati a centro studio lasciando tutti spiazzati. Durante tale blocco, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno dato luogo ad un vero e proprio show contro i due protagonisti. Gli opinionisti, però, non sono stati gli unici a dare di matto nella messa in onda odierna. Anche Barbara De Santi è stata piuttosto perentoria. Tina Cipollari fa uno show contro i vigili, Barbara De Santi stanca tutti a UeD. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Ciro Solimeno, sul quale sono emerse delle pesanti segnalazioni, il quale ha conosciuto le prime corteggiatrici. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Cinzia Paolini e Rocco lasciano UeD, ma Gianni e Tina li deridono, Barbara esagera

Leggi anche questi approfondimenti

Uomini e donne, come va tra Cinzia e Rocco: si parla di gelo dopo una brutta lite https://blstg.news/eYF8/ Stando alle anticipazioni, il 27 novembre dovrebbe andare in onda l'ultima puntata di Uomini e donne alla quale hanno partecipato Cinzia Paolini e - facebook.com Vai su Facebook

Per il Trono Over, Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno deciso di lasciare insieme il programma #uominiedonne #PioeAmedeo Vai su X

Chi sono Cinzia Paolini e Rocco Bruno di Uomini e Donne/ Lasciano il programma tra le polemiche - Tutto su Cinzia Paolini e Rocco Bruno, dama e cavaliere del trono over di Uomini e Donne che lasciano il programma insieme. ilsussidiario.net scrive

Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ “Dopo un litigio…” - Cos'è successo tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno dopo l'addio a Uomini e Donne? Secondo ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono lasciati? Le ultime indiscrezioni - Cosa è successo tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Riporta msn.com