cinque ospedali campani del gruppo neuromed insigniti dei bollini onda

Tempo di lettura: 7 minuti Fondazione Onda ETS, che da vent’anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, ha assegnato il Bollino Rosa per il biennio 2026-2027 durante la cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute. Cinque ospedali campani, parte del Gruppo Neuromed, hanno ricevuto il nuovo riconoscimento per gli anni 2026-2027 per l’impegno verso la prevenzione e la cura delle patologie femminili e in generale della salute della donna. A ritirare il riconoscimento consegnato ufficialmente oggi a Roma presenti il Presidente del Gruppo Neuromed, Marco Patriciello, e la Responsabile dell’Aria Compliance, Chiara Di Palma: Casa di cura Trusso Clinica Polispecialistica, Ottaviano: 3 bollini Hippocratica SpA – Casa di Cura Villa Del Sole, Salerno: 3 bollini ICM – Istituto Clinico Mediterraneo S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

