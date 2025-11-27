Cinque ospedali baresi premiati con i Bollini Rosa | Eccellenze per la salute femminile
L'Asl Bari ha ottenuto 10 Bollini Rosa per i percorsi dedicati alla salute femminile in 5 ospedali del territorio. Il riconoscimento, valido per il biennio 2026-2027, è stato conseguito attraverso l'analisi di Fondazione Onda Ets che ha presentato l'ultimo report, premiando 370 strutture in tutta. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cinque ore di scontro nella Conferenza dei Sindaci: ospedali in crisi, personale insufficiente, territori allo stremo - facebook.com Vai su Facebook
Cinque ospedali baresi premiati con i Bollini Rosa: "Eccellenze per la salute femminile" - 2027, è stato conseguito attraverso l'analisi di Fondazione Onda Ets ... Si legge su baritoday.it
Cinque ospedali della ASL premiati con 10 Bollini Rosa da Fondazione Onda - All’Ospedale San Paolo e all’Ospedale San Giacomo di Monopoli assegnato il punteggio massimo con 3 Bollini per la qualità dei percorsi dedicati alla salute femminile e alla medicina di genere BARI - Secondo giornaledipuglia.com
In Veneto investimenti per 57,4 milioni su cinque ospedali - La giunta regionale del Veneto ha approvato investimenti su cinque ospedali veneti per 57,4 milioni, dei quali 54,5 milioni reperiti dall'ex articolo 20 nazionale per l'edilizia sanitaria e 2,9 ... Riporta ansa.it