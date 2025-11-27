Cinque ospedali baresi premiati con i Bollini Rosa | Eccellenze per la salute femminile

Baritoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Asl Bari ha ottenuto 10 Bollini Rosa per i percorsi dedicati alla salute femminile in 5 ospedali del territorio. Il riconoscimento, valido per il biennio 2026-2027, è stato conseguito attraverso l'analisi di Fondazione Onda Ets che ha presentato l'ultimo report, premiando 370 strutture in tutta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

cinque ospedali baresi premiati con i bollini rosa eccellenze per la salute femminile

© Baritoday.it - Cinque ospedali baresi premiati con i Bollini Rosa: "Eccellenze per la salute femminile"

Altri contenuti sullo stesso argomento

cinque ospedali baresi premiatiCinque ospedali baresi premiati con i Bollini Rosa: "Eccellenze per la salute femminile" - 2027, è stato conseguito attraverso l'analisi di Fondazione Onda Ets ... Si legge su baritoday.it

cinque ospedali baresi premiatiCinque ospedali della ASL premiati con 10 Bollini Rosa da Fondazione Onda - All’Ospedale San Paolo e all’Ospedale San Giacomo di Monopoli assegnato il punteggio massimo con 3 Bollini per la qualità dei percorsi dedicati alla salute femminile e alla medicina di genere BARI - Secondo giornaledipuglia.com

In Veneto investimenti per 57,4 milioni su cinque ospedali - La giunta regionale del Veneto ha approvato investimenti su cinque ospedali veneti per 57,4 milioni, dei quali 54,5 milioni reperiti dall'ex articolo 20 nazionale per l'edilizia sanitaria e 2,9 ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Ospedali Baresi Premiati