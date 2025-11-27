Cinque granata fanno allenamento differenziato | il bollettino della Salernitana
Avanti adagio: la preparazione di Benevento-Salernitana prosegue in casa granata con un supplemento di attesa e gestione delle condizioni fisiche di alcuni calciatori. Si tratterebbe di affaticamento passeggero, ma è bastato ieri per far lavorare a parte pure il centrocampista de Boer, che nella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Masina tra i peggiori per Tuttosport Voto: 4.5 Tornato titolare dopo tre mesi l’ultima volta a San Siro, in una serata purtroppo molto simile Masina non riesce a dare segnali positivi.La difesa granata va di nuovo in difficoltà e, come allora, incassa cinque gol. - facebook.com Vai su Facebook
Le tre sentenze di #TorinoComo 1-5: granata fuori dalla gara, lampo di #Vlasic Cosa ci lascia la gara tra granata e lariani #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo Vai su X