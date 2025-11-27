Cinquanta realtà abruzzesi per Sos Gaza l' evento per sostenere il popolo palestinese

Un evento di solidarietà all'insegna della cultura, della musica e del confronto per sostenere il popolo palestinese. Si terrà domenica 30 novembre nello Spazio Matta in via Gran Sasso a Pescara l'iniziativa organizzata dal Coordinamento Palestina Pescara-Chieti, composto da realtà di impegno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Cinquanta realtà abruzzesi per "Sos Gaza", l'evento per sostenere il popolo palestinese

