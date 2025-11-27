Cinquanta realtà abruzzesi per Sos Gaza l' evento per sostenere il popolo palestinese
Un evento di solidarietà all'insegna della cultura, della musica e del confronto per sostenere il popolo palestinese. Si terrà domenica 30 novembre nello Spazio Matta in via Gran Sasso a Pescara l'iniziativa organizzata dal Coordinamento Palestina Pescara-Chieti, composto da realtà di impegno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO! Rappresentare il mondo togliendo il colore è una scelta coraggiosa, a volte azzardata, ma comunque consapevole (o almeno così dovrebbe essere!)... Il colore, oltre a fare parte della realtà, è un elemento essenziale pe - facebook.com Vai su Facebook