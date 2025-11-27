“Sono in conflitto di interesse, ma vi dico chiaramente che se c’è un momento in cui bisogna investire sulla difesa, è questo perché non sta finendo la guerra, sta iniziando la guerra nuova “. Parola di Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, campione nazionale nel settore difesa e aerospazio. L’ex ministro della Transizione Ecologica nel governo Draghi (sponsorizzato al tempo da Beppe Grillo ) ha perorato l’acquisto di armi e strumenti di difesa durante la presentazione del Michelangelo Dome, una tecnologia basata sull’ intelligenza artificiale. Nel contesto della guerra in Ucraina, Cingolani ha citato “18. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cingolani (Leonardo) si lecca i baffi: “La guerra non sta finendo, buon momento per investire sulla difesa. Altrimenti ci sterminano”