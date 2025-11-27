Cingolani Leonardo si lecca i baffi | La guerra non sta finendo buon momento per investire sulla difesa Altrimenti ci sterminano

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono in conflitto di interesse, ma vi dico chiaramente che se c’è un momento in cui bisogna investire sulla difesa, è questo perché non sta finendo la guerra, sta iniziando la guerra nuova “. Parola di Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, campione nazionale nel settore difesa e aerospazio. L’ex ministro della Transizione Ecologica nel governo Draghi (sponsorizzato al tempo da Beppe Grillo ) ha perorato l’acquisto di armi e strumenti di difesa durante la presentazione del Michelangelo Dome, una tecnologia basata sull’ intelligenza artificiale. Nel contesto della guerra in Ucraina, Cingolani ha citato “18. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cingolani leonardo si lecca i baffi la guerra non sta finendo buon momento per investire sulla difesa altrimenti ci sterminano

© Ilfattoquotidiano.it - Cingolani (Leonardo) si lecca i baffi: “La guerra non sta finendo, buon momento per investire sulla difesa. Altrimenti ci sterminano”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cingolani leonardo lecca baffiMichelangelo Dome, cos’è lo scudo antimissile di Leonardo. Cingolani: “Unire le forze per le tecnologie o ci sterminano” - Il nuovo sistema di difesa avanzato crea una cupola dinamica di sicurezza, capace di individuare, tracciare e neutralizzare minacce di ogni tipo, dai droni ai missili. Secondo msn.com

LEONARDO, CINGOLANI: ARCHITETTURA PER SISTEMA UNICO PIATTAFORME DI DIFESA UE - Roma, 27 nov – Il progetto presentato oggi è un’iniziativa congiunta con il ministero della Difesa, mirata alla creazione di un sistema di produzione per la difesa aerea: il “Michelangelo Dome”, conce ... Da 9colonne.it

***Leonardo: Cingolani,valuta riassetto Aerostrutture, possibili scorporo e alleanze - Leonardo vuole cambiare passo nelle attivita' delle Aerostrutture visto che la situazione di Boeing e ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Cingolani Leonardo Lecca Baffi