Cingolani | La guerra non sta finendo investire sulla Difesa

Imolaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cingolani: “La guerra non sta finendo, ne inizia una forma nuova” “Se c’è un momento in cui bisogna investire sulla Difesa è questo, perché non sta finendo la guerra, sta iniziando la guerra nuova”. Lo afferma l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, alla presentazione del Michelangelo Dome, un sistema di difesa basato sull’intelligenza artificiale. Si. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

