Cingolani | La guerra non sta finendo investire sulla Difesa

Cingolani: "La guerra non sta finendo, ne inizia una forma nuova" "Se c'è un momento in cui bisogna investire sulla Difesa è questo, perché non sta finendo la guerra, sta iniziando la guerra nuova". Lo afferma l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, alla presentazione del Michelangelo Dome, un sistema di difesa basato sull'intelligenza artificiale.

Cingolani, guerra non sta finendo, ne inizia una forma nuova - "Sono in conflitto di interesse, ma vi dico chiaramente che se c'è un momento in cui bisogna investire sulla difesa, e questo perché non sta finendo la guerra, sta iniziando la guerra nuova". Da ansa.it

L'ULTIMO NUMERO - Novembre 2025 Gangs of Netanyahu - “Sono in conflitto di interesse, ma vi dico chiaramente che se c’è un momento in cui bisogna investire sulla difesa, è questo perché non sta finendo la guerra, sta iniziando la guerra nuova”. ilfattoquotidiano.it scrive

Michelangelo Dome, cos’è lo scudo antimissile di Leonardo. Cingolani: “Unire le forze per le tecnologie o ci sterminano” - Il nuovo sistema di difesa avanzato crea una cupola dinamica di sicurezza, capace di individuare, tracciare e neutralizzare minacce di ogni tipo, dai droni ai missili. Riporta msn.com