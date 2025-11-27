Quando nel 2014 il governo Renzi decise di aprire il capitale di Cdp Reti alla State Grid Corporation of China, l’operazione venne raccontata come un passaggio tecnico: un semplice aumento della capacità di investimento della Cassa, un segnale della nuova Italia che voleva attrarre capitali globali. Il dibattito pubblico non colse il punto essenziale, e cioè che quella decisione riguardava gli snodi vitali delle reti energetiche italiane. A segnalare per primi – e quasi in solitudine – la natura strategica dell’operazione fu proprio Formiche.net. Con articoli, analisi, interventi e persino schermaglie sui social, il sito anticipò una serie di questioni che allora sembravano marginali e che oggi sono diventate il cuore della politica industriale e della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

Cinesi in Cdp Reti? Tutti gli allarmi di Formiche non ascoltati