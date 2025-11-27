Cinesi in Cdp Reti? Tutti gli allarmi di Formiche non ascoltati
Quando nel 2014 il governo Renzi decise di aprire il capitale di Cdp Reti alla State Grid Corporation of China, l’operazione venne raccontata come un passaggio tecnico: un semplice aumento della capacità di investimento della Cassa, un segnale della nuova Italia che voleva attrarre capitali globali. Il dibattito pubblico non colse il punto essenziale, e cioè che quella decisione riguardava gli snodi vitali delle reti energetiche italiane. A segnalare per primi – e quasi in solitudine – la natura strategica dell’operazione fu proprio Formiche.net. Con articoli, analisi, interventi e persino schermaglie sui social, il sito anticipò una serie di questioni che allora sembravano marginali e che oggi sono diventate il cuore della politica industriale e della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net
