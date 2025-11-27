Cinema per tutti | il viaggio inclusivo di Ugualmente diversi

In “Ugualmente diversi”, debutto di Federika Ponnetti, il grande schermo diventa un luogo in cui nessuno resta fuori: persone cieche, sorde, neuro-divergenti e pubblico normodotato condividono la stessa sala, lo stesso tempo, lo stesso racconto. Un documentario che mette alla prova il nostro sguardo e l’idea stessa di normalità. Il racconto di tre giovani camerieri . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cinema per tutti: il viaggio inclusivo di Ugualmente diversi

