Cinema il regista russo Aleksandr Sokurov incontra gli allievi della Blow-up Academy

Dal Torino Film Festival a ‘Ferrara - La città del cinema’. Il regista russo Aleksandr Sokurov, già vincitore del Leone d’oro a Venezia per ‘Faust’ (2011) e premiato nei giorni scorsi con la Stella della Mole, ha incontrato gli studenti della Blow-up Academy di Ferrara. Un momento intenso e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Cinema, il regista russo Aleksandr Sokurov incontra gli allievi della Blow-up Academy

