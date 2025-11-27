Cina treno travolge operai durante test su apparecchiature sismiche in stazione Luoyang Town a Kunming | 11 morti e 2 feriti – VIDEO
Il treno stava percorrendo normalmente una curva all'interno della stazione di Luoyang Town di Kunming quando si è verificato uno scontro con degli operai edili che erano entrati nell'area dei binari Un grave incidente ferroviario ha scosso oggi la provincia cinese dello Yunnan, dove un treno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Tragedia in Cina: operai al lavoro travolti da un treno, 11 morti. - facebook.com Vai su Facebook
SUPERATI I 118.600 VIAGGI DEL TRENO MERCI CINA-EUROPA La connessione #Cina ed #Europa è diventata un motore essenziale del commercio globale. Vai su X
Treno travolge decine di operai: tragedia in Cina - Un grave incidente ha scosso la provincia di Yunnan, in Cina, dove un treno utilizzato per testare apparecchiature sismiche ha travolto un gruppo di operai. Come scrive notizie.it
Treno travolge operai nello Yunnan in Cina, 11 morti e 2 feriti alla stazione di Luoyang Town - Un treno ha travolto alcuni operai nello Yunnan in Cina provocando almeno 11 morti: si tratta dell'incidente più grave degli ultimi 10 anni nel Paese. Riporta virgilio.it
Cina, treno travolge operai al lavoro: 11 morti e due feriti - occidentale della Cina, dove un convoglio ha investito alcuni operai. Lo riporta tg24.sky.it