Cina treno travolge operai durante test su apparecchiature sismiche in stazione Luoyang Town a Kunming | 11 morti e 2 feriti – VIDEO

Il treno stava percorrendo normalmente una curva all'interno della stazione di Luoyang Town di Kunming quando si è verificato uno scontro con degli operai edili che erano entrati nell'area dei binari Un grave incidente ferroviario ha scosso oggi la provincia cinese dello Yunnan, dove un treno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

