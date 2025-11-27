Cina treno su squadra operai | 11 morti

7.50 Un treno ha investito e ucciso undici operai nella provincia cinese di Yunnan e ne ha feriti altri due. Lo hanno riferito i media statali. Coinvolto un treno "utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche", che ha travolto alcuni operai edili nel stazione di Luoyang, nel capoluogo provinciale Kunming, ha riportato il network statale Cctv. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

