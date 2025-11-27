Cina treno investe operai a Kunming | 11 morti e 2 feriti

In Cina un treno ha investito un gruppo di operai addetti alla manutenzione dei binari nelle prime ore di oggi, giovedì, alla stazione di Luoyangzhen a Kunming, capoluogo della provincia sud-occidentale dello Yunnan, provocando 11 morti e 2 feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa nazionale cinese Xinhua, riportando quanto riferito dalle autorità ferroviarie locali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

