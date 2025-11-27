Cina treno investe operai a Kunming | 11 morti e 2 feriti

In Cina un treno ha investito un gruppo di operai addetti alla manutenzione dei binari nelle prime ore di oggi, giovedì, alla stazione di Luoyangzhen a Kunming, capoluogo della provincia sud-occidentale dello Yunnan, provocando 11 morti e 2 feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa nazionale cinese Xinhua, riportando quanto riferito dalle autorità ferroviarie locali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, treno investe operai a Kunming: 11 morti e 2 feriti

Altre letture consigliate

SUPERATI I 118.600 VIAGGI DEL TRENO MERCI CINA-EUROPA La connessione Cina ed Europa è diventata un motore essenziale del commercio globale. - facebook.com Vai su Facebook

SUPERATI I 118.600 VIAGGI DEL TRENO MERCI CINA-EUROPA La connessione #Cina ed #Europa è diventata un motore essenziale del commercio globale. Vai su X

Cina, treno travolge operai al lavoro: 11 morti e due feriti - occidentale della Cina, dove un convoglio ha investito alcuni operai. Lo riporta tg24.sky.it

Treno travolge operai in Cina, 11 morti e due feriti - Un treno ha investito oggi nella provincia cinese di Yunnan alcuni operai, uccidendo 11 persone e ferendone altre due, hanno riferito i media statali. Lo riporta gazzettadelsud.it