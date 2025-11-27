Ciliegia Amarena la nuova estate in musica di Salvatore Palermo
In una città che può diventare cupa e silenziosa, una figura femminile, protagonista di una nuova canzone, accende il paesaggio con colori intensi e una presenza irresistibile. Intorno a lei ruotano sguardi, desideri e una storia che profuma d’estate, nata dalla sensibilità di un artista pronto a un nuovo capitolo creativo. Un cantautore siciliano e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
