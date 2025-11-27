Ciliegia Amarena la nuova estate in musica di Salvatore Palermo

Sbircialanotizia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una città che può diventare cupa e silenziosa, una figura femminile, protagonista di una nuova canzone, accende il paesaggio con colori intensi e una presenza irresistibile. Intorno a lei ruotano sguardi, desideri e una storia che profuma d’estate, nata dalla sensibilità di un artista pronto a un nuovo capitolo creativo. Un cantautore siciliano e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ciliegia amarena la nuova estate in musica di salvatore palermo

© Sbircialanotizia.it - Ciliegia Amarena, la nuova estate in musica di Salvatore Palermo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cherry nails: la tendenza manicure più dolce del momento - Nel panorama in continua evoluzione della nail art, c’è un colore che non conosce tramonto: il rosso ciliegia. Si legge su grazia.it

Cerca Video su questo argomento: Ciliegia Amarena Nuova Estate