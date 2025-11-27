Ciliegi di via XX Settembre il paesaggista contro il Comune di Como | Abbatterli è sbagliato quelli sani vanno salvati

Como, 27 novembre 2025 – " Fare tabula rasa non è mai una scelta intelligente, e in via XX Settembre non esiste nessun ostacolo tecnico che impedisca la ripiantumazione dei ciliegi". Sono le considerazioni a cui è giunto Angelo Vavassori, agronomo e paesaggista tra i più autorevoli nel panorama nazionale, con Master a Berkeley, docente all’Università di Torino, autore di numerosi testi di riferimento, interpellato dal Comitato spontaneo “ Cittadini per i Ciliegi di via XX Settembre”. Cittadini a protezione dei ciliegi di via XX Settembre: il Comune vuole abbatterne 45 ma la protesta blocca i lavori La battaglia del comitato . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciliegi di via XX Settembre, il paesaggista contro il Comune di Como: “Abbatterli è sbagliato, quelli sani vanno salvati”

