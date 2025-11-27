Tempo di lettura: < 1 minuto Una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla strada statale 18 Var “Cilentana” (al km 131,600) dove è stato provvisoriamente istituto il senso unico alternato nel territorio comunale di Vallo della Lucania (Salerno), in entrambe le direzioni. Lo rende noto l’Anas. Sul sinistro, uno scontro frontale tra due mezzi pesanti che ha provocato il ferimento di una persona, sono in corso gli accertamenti di rito. Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre a quello del 118 intervenuto per i soccorsi, per la gestione della viabilità ed il ripristino della regolare circolazione nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cilentana, scontro frontale tra due auto: un ferito