Giorni intensi per il Team Hopplà e per il suo patron di Montelupo Claudio Lastrucci. Nell’ambito della cerimonia “Coraggio e Avanti“ con il Memorial Davide Faraoni, al Monastero di Santa Lucia alla Castellina di Sesto Fiorentino, Marco Manenti è stato premiato quale miglior Élite della stagione. L’atleta bergamasco ha disputato una stagione splendida con nove vittorie che gli hanno permesso di concludere il passaggio nei professionisti per il 2026 con il VF Group Bardiani. La società intanto prepara la nuova formazione per il prossimo anno che vedrà ancora alla guida il giovane direttore sportivo Stefano Roncalli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Team Hopplà e il futuro. Ecco i primi tre innesti