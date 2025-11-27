ciclismo la squadra maltinti per la stagione del cinquantenario

Empoli, 27 novembre 2025 – Tra due mesi, sabato 31 gennaio nella Sala del Teatro Il Momento nel centro storico di Empoli, il gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca Cambiano celebrerà i 50 anni dalla sua nascita. Il ricordo non potrà che tornare a Renzo Maltinti il fondatore assieme a Paolo Marcucci, e che nel ruolo di presidente ha guidato la società di via Carraia fino alla sua prematura scomparsa nei primi giorni dell’ottobre di tre anni fa. Sarà una festa celebrativa di mezzo secolo di attività, e nello stesso tempo di presentazione della nuova squadra per la stagione e del programma gare del 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

