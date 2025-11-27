Ciclismo la squadra Maltinti per la stagione del cinquantenario
Empoli, 27 novembre 2025 – Tra due mesi, sabato 31 gennaio nella Sala del Teatro Il Momento nel centro storico di Empoli, il gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca Cambiano celebrerà i 50 anni dalla sua nascita. Il ricordo non potrà che tornare a Renzo Maltinti il fondatore assieme a Paolo Marcucci, e che nel ruolo di presidente ha guidato la società di via Carraia fino alla sua prematura scomparsa nei primi giorni dell’ottobre di tre anni fa. Sarà una festa celebrativa di mezzo secolo di attività, e nello stesso tempo di presentazione della nuova squadra per la stagione e del programma gare del 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alberto Contador: 'Siamo pronti con la nostra squadra per il salto nel World Tour. Il ciclismo di oggi è meraviglioso, Pogacar che fa la Roubaix ti colpisce al cuore!' Link nel primo commento! - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, la squadra Maltinti per la stagione del cinquantenario - Empoli, 27 novembre 2025 – Tra due mesi, sabato 31 gennaio nella Sala del Teatro Il Momento nel centro storico di Empoli, il gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca Cambiano celebrerà i 50 anni dalla ... Lo riporta msn.com
Ciclismo, la nuova squadra juniores del Mastromarco per il 2026 - Mastromarco (Pistoia), 26 novembre 2025 – Primo raduno presso la sede sociale di Mastromarco conosciuta nell’ambiente del pedale come “Università del ciclismo” per un incontro con i nuovi della squadr ... lanazione.it scrive
Ciclismo, primo incontro stagionale della squadra Mastromarco Vincit - Sabato 22 Novembre si è svolto presso la Bed&Bike di Mastromarco il primo raduno della nuova squadra “Mastromarco Vincit” di Vincenzo Nibali, in vista ... Si legge su gonews.it