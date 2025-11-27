Ciclismo Il Cappello d’oro master amatori successo dell’appignanese Soldi

Il Team Giuliodori Renzo corona la brillante stagione su strada con la doppietta nel Cappello d’Oro Master Amatori 2025. La storica scuderia di Appignano pone sul primo gradino il gentleman Italo Soldi e sigla la doppietta grazie a capitan Giacomo Giuliodori, che vince l’argento. La scuola maceratese sfiora la tripletta assoluta, piazzando nei primi dieci quattro alfieri della scuderia FD Steel di Porto Recanati: Sauro Giampieri, Alessandro Carini, Mauro Maronari, Gabriel Scortechini. La lunga sfida è iniziata a gennaio e si è dipanata sulle strade marchigiane e maceratesi fino a ottobre per sfociare nel rituale e partecipato Acsi Gala di premiazione alla Perla sul Mare di Porto Sant’Elpidio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

