Due giovani promesse del ciclismo locale sono state premiate a Pontenuovo di Calenzano al Gran Galà del 52esimo Giglio D’Oro. Si tratta del 23enne di Lazzeretto Ludovico Crescioli, professionista nel Team Polti VisitMalta e il 18enne di Castelfiorentino Francesco Matteoli. Crescioli, figlio e fratello d’arte (il padre Adriano è stato un ciclista e il fratello Giosuè lo è tutt’ora come Élite), ha ricevuto il premio Memorial Gastone Nencini, quale neoprofessionista rivelazione dell’annata nonostante una partenza di stagione poco felice per problemi a un ginocchio. Finora conta 48 gare nei professionisti e nel 2026 spera di poter disputare qualche gara a tappe in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Crescioli e Matteoli premiati al Giglio D’Oro