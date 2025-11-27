ChorusLife Winterland porta il Natale in piazza

Bergamo. A ChorusLife è tempo di “ChorusLife Winterland”, il villaggio d’inverno che animerà la grande piazza dello smart district della città: pista di pattinaggio sul ghiaccio, installazioni luminose e un calendario di appuntamenti pensati per famiglie, bambini, giovani e universitari. Il cuore dell’iniziativa è “ChorusLife On Ice”, la pista aperta per tutto il periodo delle feste fino a domenica 18 gennaio. Lunga 24 metri e larga 14, per oltre 300 metri quadrati di ghiaccio dedicati al divertimento di famiglie, ragazzi e scuole, la pista ha aperto il 14 novembre in piazza del Sagittario, diventando un punto di ritrovo fisso per chi vuole vivere l’atmosfera dell’inverno tra luci, musica e qualche giro sui pattini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it