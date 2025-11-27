Choc sul Gargano foto di ragazzine modificate e condivise nelle chat Il sindaco | Non siete sole
Un ragazzo di 18 anni, residente a Cagnano Varano, sarebbe stato individuato dopo aver preso le foto dai profili social di alcune ragazze minorenni di Cagnano Varano, Carpino, Rodi Garganico e Vico del Gargano, modificate e diffuse senza consenso sulle chat di Telegram. Si tratta di un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
