CHOC! BALLANDO | SVELATI I VIP CHE HANNO CHIESTO LE LASTRE DI FRANCESCA FIALDINI

La situazione a Ballando con le Stelle è fuori controllo dopo il colpo di scena delle ultime ore. Sono stati svelati i nomi dei vip che hanno preteso di vedere i referti medici di Francesca Fialdini. Non si tratta di Barbara d’Urso, ormai accusata di qualsiasi cosa tra i tanti ossessionati che sia tornata in tv e chi deve spostare l’attenzione su chi starebbe davvero creando il caos a Ballando. Ci pensano FanPage e Gente in due reportage distinti ad arrivare alla stessa soluzione del caso. I “colpevoli” sarebbero Martina Colombari, vera mente dell’operazione Fialdini, e Filippo Magnini. La “mandante” e il “killer ingenuo” descritti nello sfogo di Francesca Fialdini risponderebbero dunque all’ex Miss Italia e all’ex campione del nuoto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

