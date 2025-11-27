Il doppio ko contro Milan e Atletico Madrid ha colpito l’Inter che ora è chiamata a rialzare la testa in campionato andando a fare visita al Pisa, reduce dal pareggio in casa del Sassuolo. Cristian Chivu sta cercando di analizzare i motivi del doppio ko della sua squadra che, nelle prime dodici partite di campionato, ha collezionato quattro sconfitte. Chivu ha fatto una richiesta di mercato (Ansa Foto) – tvplay.it L’allenatore rumeno, giunto in estate per prendere il posto di Simone Inzaghi alla guida della squadra nerazzurra, ha fatto una richiesta ben precisa alla dirigenza per quello che riguarda il mercato andando a inquadrare in una data zona di campo la lacuna della sua rosa. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Chivu non vuole più aspettare: vuole proprio lui a gennaio