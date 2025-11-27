Chivu Inter si complica la qualificazione diretta in Champions | il punto
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Se non puoi vincere, almeno devi pareggiare. È un vecchio detto del calcio, ma evidentemente non è applicabile all’ Inter, soprattutto nei big match. Anche contro l’ Atletico Madrid, infatti, dopo aver giocato una partita con personalità e autorevolezza per almeno un’ora, i nerazzurri hanno visto svanire la possibilità di ottenere almeno un pareggio. Nonostante una prestazione convincente, la squadra di Cristian Chivu ha cominciato a spegnersi nel finale, per poi farsi infilzare ancora una volta in pieno recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com
