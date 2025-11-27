Chivu Inter quante perplessità dopo l’Atletico | restano dubbi su questi aspetti

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Nel concitato post-partita di Atletico Madrid Inter, terminata con una sconfitta nei secondi finali, il difensore nerazzurro Yann Bisseck, classe 2000 e punto di riferimento della retroguardia di Cristian Chivu, ha espresso tutta la propria delusione. Il centrale tedesco ha parlato di una gara condotta con attenzione e personalità, spiegando che ai nerazzurri sarebbe mancato «un po’ di culo» nei momenti decisivi. Una frase amara, pronunciata a caldo dopo una gara intensa, che fotografa bene la frustrazione di una squadra che aveva retto l’urto del Metropolitano, uno degli stadi più complessi d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, quante perplessità dopo l’Atletico: restano dubbi su questi aspetti

