Chivu Inter il tecnico ha fatto una scoperta positiva dopo l’Atletico Madrid | ha a che fare col centrocampo!

Inter News 24 Una nuova risorsa su cui contare. Dalla brutta e sfortunata serata di Madrid, conclusasi con una sconfitta beffa all’ultimo minuto contro l’Atletico, Cristian Chivu si porta a casa almeno una nota decisamente positiva. In un momento delicato della stagione, l’allenatore dell’Inter ha avuto la conferma definitiva di aver recuperato un giocatore fondamentale per le rotazioni della squadra: Piotr Zielinski. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista polacco ha risposto presente, dimostrando di essere tornato ai livelli che gli competono dopo un periodo di appannamento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico ha fatto una scoperta positiva dopo l’Atletico Madrid: ha a che fare col centrocampo!

