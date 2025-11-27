Chivu | Il ' bello' e il ' bene' non bastano | dobbiamo fare di più

Tutto il rammarico del tecnico dell'Inter Cristian Chivu nella conferenza stampa postpartita di Atletico Madrid-Inter. "Nel secondo tempo qualche energia è venuta a mancare", ha aggiunto l'allenatore nerazzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Il 'bello' e il 'bene' non bastano: dobbiamo fare di più"

Chivu: “Si prende gol anche a uomo. Non voglio mettere Carlos in difficoltà, abbiamo…” - Le parole dell'allenatore rumeno dopo la gara di Champions League di stasera al Riyadh Air Metropolitano: sconfitta che fa malissimo ... msn.com scrive

Chivu in conferenza: "Bisogna imparare da questi errori. Vedremo se recupereremo qualcuno per Pisa" - Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter di Cristian Chivu che, dopo il ko di stasera incassato in casa dell'Atletico Madrid, ha commentato quanto fatto e raccolto dai suoi al ... Da fcinternews.it

Chivu "Il bello del calcio è che c'è sempre una rivincita" - C'è l'obbligo di pensare solo ed esclusivamente alla Champions League e alla gara contro l'Atletico, ma il rischio è che la testa torni ancora al derby di domenica sera, perché du ... Da msn.com