Chivu e non solo sotto accusa | caos Inter è successo dopo la sfida con l’Atletico Madrid

Sportface.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanto rammarico in casa Inter per la seconda sconfitta consecutiva ed ora pioggia di polemiche attorno al tecnico Cristian Chivu. Seconda sconfitta in pochi giorni e quinta sconfitta stagionale per l’Inter di Cristian Chivu che continua a faticare, specialmente nel corso dei big match. Il club nerazzurro crea e fa gioco ma continua a perdere in maniera abbastanza rocambolesca, come capitato ad esempio nella sconfitta di ieri contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno gestito e a tratti dominato in uno stadio caldo come il Wanda Metropolitano ma l’Inter non ha sfruttato le occasioni (anche per sfortuna) e Gimenez ha segnato la rete decisiva all’ultimo istante di recupero. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

chivu sotto accusa caosInter, altro ko con l'Atletico: Chivu sbaglia i cambi, Sommer non para più, Lautaro in pausa. Tifosi furiosi - Chivu sbaglia i cambi, Sommer non para più, Lautaro è in pausa: tifosi furiosi. Segnala sport.virgilio.it

chivu sotto accusa caosZazzaroni: “Chivu presuntuoso? Non sono ‘biasinabile’ ma è ridicolo che…” - Il direttore del Corriere dello Sport ha risposto a chi ha attaccato, dopo la sconfitta nel derby e contro l'AM, Chivu ... Secondo msn.com

Caos Inter dopo la Juve: fanno fuori anche Lautaro - Anche Lautaro Martinez al centro del ciclone dopo il pessimo avvio di stagione dell’Inter di Chivu: la decisione sul capitano dei nerazzurri L’Inter di Cristian Chivu si lecca le ferite dopo il Derby ... calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chivu Sotto Accusa Caos