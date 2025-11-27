Chivu e non solo sotto accusa | caos Inter è successo dopo la sfida con l’Atletico Madrid

Tanto rammarico in casa Inter per la seconda sconfitta consecutiva ed ora pioggia di polemiche attorno al tecnico Cristian Chivu. Seconda sconfitta in pochi giorni e quinta sconfitta stagionale per l’Inter di Cristian Chivu che continua a faticare, specialmente nel corso dei big match. Il club nerazzurro crea e fa gioco ma continua a perdere in maniera abbastanza rocambolesca, come capitato ad esempio nella sconfitta di ieri contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno gestito e a tratti dominato in uno stadio caldo come il Wanda Metropolitano ma l’Inter non ha sfruttato le occasioni (anche per sfortuna) e Gimenez ha segnato la rete decisiva all’ultimo istante di recupero. 🔗 Leggi su Sportface.it

