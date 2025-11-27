Chivu deluso dopo Madrid in 4 nel mirino | arrivano provvedimenti?

Un’altra caduta, un’altra ferita aperta. Dopo il derby, l’Inter inciampa ancora e lo fa nello stesso modo: costruisce, tiene il controllo, spreca. e poi crolla nel finale. A Madrid il colpo arriva addirittura al 93’, con la zuccata di Gimenez che ribalta una serata che sembrava indirizzata verso un pareggio prezioso. Per Cristian Chivu la sconfitta è stata un colpo durissimo da mandare giù. La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena significativo: “Ho fumato tre sigarette di fila, ha confessato il tecnico, seduto in panchina a fissare il vuoto subito dopo il gol-beffa. Una mezz’ora di silenzio e tensione, quasi uno stacco forzato per digerire il contraccolpo emotivo di una gara giocata alla pari – se non meglio – dell’Atletico Madrid, ma persa nel modo più crudele” Il problema non è solo la classifica di Champions: è l’autostima di un gruppo che vive una fase complicata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it