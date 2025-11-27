Chiusa l’indagine sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro | i pm contestano finanziamento illecito e falso

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuse le indagini sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. L’inchiesta della procura di Venezia riguarda presunte irregolarità legate alle spese elettorali sostenute dal primo cittadino, per le elezioni comunali del 2020, quando venne rieletto nella Serenissima. Nei giorni scorsi è stato notificato il deposito degli atti all’Avvocatura civica di Venezia, indicata come parte lesa, e ai quattro indagati: Brugnaro, a cui vengono contestati finanziamento illecito e falso; il direttore generale del Comune, Morris Ceron e Walter Bianchi, del Consorzio produzione e sviluppo Nordest, per il reato di finanziamento illecito, e il mandatario delle spese elettorali, Adriano Giugie, accusato di falso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

chiusa l8217indagine sul sindaco di venezia luigi brugnaro i pm contestano finanziamento illecito e falso

© Ilfattoquotidiano.it - Chiusa l’indagine sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: i pm contestano finanziamento illecito e falso

News recenti che potrebbero piacerti

chiusa l8217indagine sindaco veneziaBrugnaro, spese elettorali: inchiesta e polemiche. Lo staff del sindaco: «Strano tempismo» - È chiusa l'inchiesta sulle spese elettorali sostenute da Luigi Brugnaro per le comunali 2020 in cui fu confermato a sindaco di Venezia. Secondo ilgazzettino.it

Bucci incontra sindaco Venezia, blueconomy cruciale - Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto nel suo ufficio il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusa L8217indagine Sindaco Venezia