Chiusa l’indagine sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro | i pm contestano finanziamento illecito e falso

Chiuse le indagini sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. L'inchiesta della procura di Venezia riguarda presunte irregolarità legate alle spese elettorali sostenute dal primo cittadino, per le elezioni comunali del 2020, quando venne rieletto nella Serenissima. Nei giorni scorsi è stato notificato il deposito degli atti all'Avvocatura civica di Venezia, indicata come parte lesa, e ai quattro indagati: Brugnaro, a cui vengono contestati finanziamento illecito e falso; il direttore generale del Comune, Morris Ceron e Walter Bianchi, del Consorzio produzione e sviluppo Nordest, per il reato di finanziamento illecito, e il mandatario delle spese elettorali, Adriano Giugie, accusato di falso.

