Chiude la serata lo spazio politico Il futuro di Arezzo

27 nov 2025

L'ultimo talk in programma al Teatro Petrarca è quello tra gli esponenti politici Vincenzo Ceccarelli, Marco Donati, Lucia Tanti, Gabriele Veneri. A moderare Mattia Cialini.Lo spazio è anticipato due momenti di riflessione: la giornalista Claudia Failli ha illustrato i 12 sondaggi che la testata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

