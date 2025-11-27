Chirurgia estetica Perché non mi rifaccio | madre e figlia si raccontano

Mia figlia adolescente mi chiede di tanto in tanto, con imbarazzante schiettezza, per quale motivo alla mia età non mi decido ad eliminare le rughe dal viso. Come si può rispondere a una domanda di questo genere? Mentre ci rifletto su, non posso fare a meno di ritrovare nel suo quesito l’immagine di una società . 🔗 Leggi su 2anews.it

