Chiello annuncia il Club Tour 2026, sei date nelle principali città italiane ad aprile, i biglietti. Chiello si conferma tra i nomi rivelazione del 2025. Dopo l’uscita del suo ultimo album Scarabocchi (Island RecordsUniversal Music Italia) e il successo del primo live show nei principali club italiani, il cantautore è pronto a tornare sul palco con Chiello Club Tour 2026, sei date ad alta intensità. Il calendario. 16 APRILE 2026 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA 19 APRILE 2026 – ATLANTICO – ROMA 21 APRILE 2026 – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE 22 APRILE 2026 – ESTRAGON – BOLOGNA 28 APRILE 2026 – ALCATRAZ – MILANO 29 APRILE 2026 – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TORINO) I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Chiello torna in tour nei club a primavera 2026, i biglietti