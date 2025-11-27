Chiedono risarcimento al Comune per i danni causati da un albero
Un contenzioso legato ai danni provocati da un albero finisce in tribunale a Rimini. Alcuni cittadini hanno infatti citato il Comune di Cattolica chiedendo un risarcimento di diecimila euro per i danni che a loro dire sarebbero stati causati dalle radici di una pianta posta davanti alla loro proprietà. Oltre alla parte economica, i ricorrenti chiedono l’abbattimento dell’albero che è ritenuto ‘responsabile’ dei problemi segnalati. La vicenda, che approderà in aula il 2 febbraio, "rientra in una casistica tutt’altro che rara per l’amministrazione comunale – spiega l’assessora e avvocata Claudia Gabellini –, spesso chiamata a gestire contenziosi collegati al verde urbano ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
